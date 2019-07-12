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• В июле в Москву пришла осенняя погода, а ставки по вкладам опустились до минимума с прошлогоднего октября. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась до 7,14% за первую декаду июля с 7,27% в конце июня. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). После локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. Текущий уровень показателя — самый низкий с конца октября 2018-го.

• СМИ предупредили о возможном уходе Visa и Mastercard из России в случае принятия новых положений закона «О национальной платежной системе». Отмечается, что требования к дочерним обществам международных платежных систем в части обеспечения беспрерывности платежей невыполнимы. Действительно ли международные платежные системы могут уйти, к каким последствиям это приведет и что говорят в Банке России? Читайте в разборе Банки.ру.

•Тем временем еще один игрок покидает российский банковский сектор добровольно. Банк России аннулировал лицензию московского Национального Банка Взаимного Кредита на основании соответствующего ходатайства кредитной организации, направленного в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации. Кроме того, ЦБ отозвал лицензии у НКО «21 век» и НКО «Частный расчетно-кассовый центр». Также в пятницу стало известно, что регулятор утвердил изменения в план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального и Вокбанка. Согласно плану, ЦБ выделит 128,7 млрд рублей на докапитализацию МИнБанка и станет владельцем свыше 99,9% его обыкновенных акций. Планируется, что на докапитализацию Вокбанка ЦБ выделит 2,73 млрд рублей.



• Центробанк предлагает перенести публичное обсуждение законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала на 2020 год, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась поддержать исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, разработанный Минфином после соответствующего требования президента РФ Владимира Путина. ИПК — это новая пенсионная модель, призванная модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости, которую разработали Минфин и ЦБ. Новый раунд обсуждения реформы начался в 2018 году после формирования нового состава правительства. ИПК планировалось запустить с 1 января 2020 года.