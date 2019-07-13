Правительство одобрило законопроект, предусматривающий повышение выплат на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе.

Как сообщил в конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев, такие выплаты будут ежемесячно составлять около 10 тыс. рублей на одного ребенка.

Теперь законопроект направят в Госдуму.

Сейчас в качестве временной меры поддержки работающим матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, ежемесячно выплачивают по 50 рублей.