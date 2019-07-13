Федеральная торговая комиссия США одобрила штраф для Facebook, который составит 5 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

Как утверждают источники издания, компании придется заплатить за утечку данных пользователей, которые в итоге попали в Cambridge Analytica.

Пока Facebook не комментирует произошедшее. Данный штраф может стать самым большим за все время, когда Федеральная торговая комиссия накладывала их на технологические компании.

В 2018 году Cambridge Analytica получила доступ к данным свыше 87 млн пользователей.