АКРА понизило кредитный рейтинг ИС Банка до уровня «B-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Понижение кредитного рейтинга АО «КБ «ИС Банк» обусловлено ухудшением оценки достаточности капитала до адекватной, а также ухудшением оценки риск-профиля до критической вследствие существенного роста объема проблемной задолженности в кредитном портфеле. Кредитный рейтинг банка также характеризуется относительно низкой оценкой бизнес-профиля и удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности», — говорится в сообщении.

К позитивному рейтинговому действию могут привести повышение операционной эффективности, существенное снижение уровня проблемной задолженности и концентрации на крупнейших группах заемщиков в ссудном портфеле, значительное снижение концентрации на крупнейших источниках фондирования и снижение зависимости от средств крупнейших кредиторов (вкладчиков).

Негативно повлиять на рейтинг банка могут снижение показателей достаточности основного капитала, снижение рентабельности, а также ухудшение позиции по ликвидности.