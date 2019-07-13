Россияне продолжат тратить существенную часть дохода на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК ).

Рост доли расходов на продовольствие — признак обеднения населения, отмечают экономисты. Доля расходов россиян на продукты питания выросла во II квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года. Сбербанк исследование не обнародует, публикуется только релиз об индексе потребительских настроений.

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. «Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», — отметили аналитики Сбербанка. Продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения, следовательно, доля доходов, расходуемых на продукты, растет, объясняют они.

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в I квартале сократились на 2,3%, данных по II кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в Сбербанке. Во II квартале 2019 года доля этих расходов для условных Ивановых незначительно сократилась с 15,4% до 15,2% год к году. Снизилась и доля расходов на одежду — с 10% до 9,7%. Однако доля доходов, направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 6,6%.

Рост доли расходов на продукты питания — признак обеднения населения, уверена экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Чем выше доля расходов на продовольствие в общей структуре потребления домохозяйств, тем ниже доля среднего класса в экономике, отметила она. За пять лет доля среднего класса в российской экономике сильно сократилась: с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м, указывали аналитики Альфа-Банка в обзоре в конце июня. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян.

Реальные доходы населения продолжат сокращаться в 2019 году, что приведет к тому, что доля расходов на продовольствие продолжит расти, полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.