Абоненты «Билайна» жалуются на сбои в работе оператора связи, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы зафиксировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Саратова, Казани, Воронежа и ряда других городов.

Чаще всего абоненты сообщали о проблемах с мобильной связью (72%), еще 15% жаловались на сбой в работе всех сервисов, 11% — на отсутствие доступа к мобильному Интернету.

«Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайского, Ступино и Серебряных Прудов могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному Интернету и голосовой связи. В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы. В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме», — пояснили ТАСС в пресс-службе оператора связи.



Кроме того, отметили в компании, на время восстановления голосовая связь предоставляется через партнеров оператора: МТС, «МегаФон» и Tele2.

