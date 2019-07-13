Оператор связи «Билайн» полностью восстановил работу своих служб в Московской области после выхода из строя нескольких базовых станций, следует из релиза компании.



«13 июля в ряде средств массовой информации появились публикации о сбое в работе сети «Билайн». «Билайн» официально опровергает данную информацию и сообщает, что все сервисы «Билайн» работают корректно и услуги предоставляются клиентам по всей России в полном объеме. Единственные ограничения могли наблюдаться в нескольких районах Подмосковья. Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайского, Ступино и Серебряных Прудов в Подмосковье могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному Интернету и голосовой связи по причине короткого замыкания в системе кондиционирования, в результате которого вышли из строя несколько базовых станций. В настоящий момент все услуги для клиентов этих городов работают в полном объеме. «Билайн» приносит извинения клиентам Чехова, Серпухова, Зарайского, Ступино и Серебряных Прудов, столкнувшихся с временными ограничениями, за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении.

В остальном сеть «Билайн» по всей России в течение всего дня работала в обычном режиме, подчеркнули в компании. Ранее абоненты «Билайна» жаловались на сбои в работе оператора связи.