Международная платежная система Visa уведомила банки о том, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке. Получение уведомления подтвердили представители ВТБ, Альфа-Банка и ФК «Открытие».



Ретейлеры уже не первый год добиваются снижения тарифов. Льготный интерчейндж (часть торговой уступки, которую устанавливает платежная система и которую получает банк, выпускающий карты) для пяти категорий товаров Visa разработала в марте 2019 года.

В настоящее время средний размер межбанковской комиссии по этим категориям составляет 1,99%, сказал один из собеседников издания. Visa установит их на следующих уровнях: 0,8%, но не более 10 тыс. рублей с одной покупки для автомобилей и недвижимости (таким образом, при цене машины или квартиры свыше 1,25 млн рублей комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%), 1,3% — для аптек.

Хотя еще в марте Visa предлагала установить тариф в этой категории на уровне 1,2%; 1% — для образовательных услуг; 1% — для лицензированных учреждений в сфере здравоохранения.

Пресс-служба Visa в ответ на запрос издания сообщила, что компания «периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема».

Сейчас эквайринговая комиссия для автодилеров составляет 1,5—2% от суммы сделки, при этом большинство клиентов оплачивают покупку автомобиля наличными, поясняет директор по экономике и финансам ГК «АвтоСпецЦентр» Светлана Коротеева. Автодилер поддерживает предложение по ограничению комиссии за оплату банковской картой, «поскольку данная инициатива призвана увеличить объем безналичных платежей, которые, в свою очередь, более удобны и безопасны для всех участников рынка».



Участники рынка считают, что наиболее оптимальным решением стало бы снижение комиссий за эквайринг до 1 000—1 500 рублей за покупку — с такой инициативой недавно выступила Ассоциация российских автомобильных дилеров. В премиум-сегменте планы Visa соответствуют просьбам дилеров, но для автомобилей массового сегмента этот размер тарифа высоковат, поэтому ассоциация продолжит убеждать платежные системы, банковское сообщество и ЦБ снизить уровень комиссий, сказал президент РОАД Олег Мосеев.

На рынок недвижимости предложение Visa значительно не повлияет, уверен управляющий партнер Кnight Frank Алексей Новиков. «Расчеты происходят преимущественно с помощью аккредитивов через счета уполномоченных банков, а карточкой никто ни в каком виде практически не рассчитывается. Сейчас это больше похоже на маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к системе Visa и расширить линейку услуг», — объяснил он. Оплата недвижимости по карте сейчас — это экзотика, согласен генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко: для этого нужно дополнительно уведомлять банки, к тому же люди не хранят на карте по несколько миллионов рублей.



Опрошенные РБК банки отметили, что готовы пересмотреть размер итоговой торговой уступки в связи со снижением межбанковской комиссии. ВТБ полностью поддерживает инициативу платежной системы, так как это будет способствовать переходу бюджетных организаций на безналичные расчеты, сказал представитель банка.

Изменение тарифов не приведет к потере доходов в эквайринге, считает руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов: «Привлечение в рынок безналичных платежей новых игроков, таких как автодилеры или риелторы, приведет к новому обороту, что ожидаемо увеличит доход на стороне эмиссии».