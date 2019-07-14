В Хабаровском крае прокуратура через суд восстановила права вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского Банка, которым возвращены денежные средства в размере более 10,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



В органы прокуратуры Хабаровского края в 2018 году поступили обращения пенсионеров-вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского Банка с жалобами на отказ в возврате денежных средств по вкладу.

Установлено, что сотрудники банка предлагали гражданам под видом более доходного размещения вкладов покупку векселей ООО «Финансово-торговая компания» («ФТК»). Однако оригиналы векселей клиенты не получали, поскольку банк одновременно заключал с ними договоры хранения данных ценных бумаг.

«После наступления срока выплаты по векселям гражданам было отказано в выплате в связи с отсутствием денежных средств на счетах ООО «Финансово-торговая компания». При этом сотрудники указанной кредитной организации поясняли клиентам, что в данном случае банк выполнял исключительно функции домицилианта, то есть лица, осуществляющего платеж в месте платежа по векселю при условии получения денежных средств от общества», — говорится в сообщении ведомства.

По факту похищения средств вкладчиков АТБ возбуждено уголовное дело Прокуратура Амурской области провела проверку по поступившим обращениям вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского Банка.

Вместе с тем прокуратура при изучении договоров купли-продажи векселей установила, что банк действовал от своего имени, а не от имени ООО «ФТК», заявляя и гарантируя, что является юридическим лицом и имеет право владения векселями и ведения коммерческой деятельности, для чего обладает необходимыми разрешениями и лицензиями.

В связи с этим прокуроры городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре Центрального района Хабаровска Хабаровского края в защиту интересов девяти пенсионеров, не имевших возможности самостоятельно реализовать свое право на судебную защиту, предъявили иски о признании недействительными договоров купли-продажи векселей ООО «ФТК» и взыскании с Азиатско-Тихоокеанского Банка денежных средств на общую сумму 10,5 млн рублей.

«Решениями суда требования прокуроров удовлетворены в полном объеме, на банк возложена обязанность возмещения гражданам денежных средств. После обжалования ответчиком решений суда в апелляционном и кассационном порядке и вступления их в законную силу органами прокуратуры края обеспечено незамедлительное предъявление исполнительных листов в службу судебных приставов для принудительного исполнения», — указывает Генпрокуратура.

В настоящее время судебные решения фактически исполнены, денежные средства в размере более 10,5 млн рублей возвращены пенсионерам.