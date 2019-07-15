Для этого клиентам надо будет совершить покупку в магазине

Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт, рассказал «Известиям» замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Такая услуга будет востребована повсеместно, уверен он.

По словам Войлукова, после распространения на всю страну сервиса по снятию денег с карты на кассе в магазине торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность. Банки также заинтересованы в том, чтобы у потребителя была возможность снимать наличные в кассах любых магазинов по всей России.

Ввести такой сервис планируется при совершении какой-либо покупки, иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу. АБР обратилась в Роспотребнадзор с вопросом, не станет ли это нарушением прав потребителей, но ведомство до сих пор не ответило, добавил Войлуков.

Как сообщил изданию руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута, в ЦБ поддерживают инициативу банков. Он подчеркнул, что в первую очередь опция снимать деньги должна быть доступна в отдаленных населенных пунктах России, где у кредитных организаций не очень широкая банкоматная сеть.

Сбербанк предоставляет возможность получить деньги в торговых точках малого и среднего бизнеса в удаленных пунктах некоторых регионов, рассказали в пресс-службе и добавили, что крупные торговые сети совместно со Сбербанком смогут внедрить такой сервис в сентябре. Осенью прошлого года услугу также запустили в банке «Русский Стандарт». Проект действует в тестовом режиме уже около года лишь в одном магазине под брендом «Фасоль» (группа METRO Cash&Carry) в Москве, сообщили в пресс-службе. В Россельхозбанке выдача наличных производится пока только в сыроварне в Истре. В банке «Возрождение» рассматривают эту возможность. В Промсвязьбанке пилот стартует в IV квартале.

​Греф: жители сел к 2020 году смогут совершать банковские операции через кассы в магазинах По словам главы Сбербанка, можно будет совершить примерно восемь операций.

В банке «Ак Барс» рассказали, что их пилотный проект был запущен в апреле в 29 населенных пунктах Татарстана и уже в июне была проведена юбилейная тысячная операция. По словам директора по развитию розничных продуктов банка Тимура Губайдулина, для снятия наличных необходимо совершить покупку, но минимальных ограничений по стоимости нет. Около четверти клиентов при снятии денег тратят более 100 рублей, добавил он.

В этом году сервис может заработать в тестовом режиме в торговой сети «Пятерочка», рассказали «Известиям» в X5 Retail Group.

По мнению экспертов, услуга по снятию наличных в кассах может быть выгодной для магазинов, поскольку за эту операцию они будут получать комиссию от банка и таким образом нивелировать затраты на эквайринг, а если кредитные организации расширят функционал сервиса и позволят клиентам еще и вносить наличные в магазинах, то количество терминалов может значительно сократиться. Также граждане смогут совмещать два дела: покупки и снятие наличных, что очень удобно и повышает лояльность клиентов.