Совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилете из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании. Мазуров проходит подозреваемым по уголовному делу и доставлен на допрос в Следственный департамент МВД. Компания рассматривает действия в отношении основателя компании как неправомерные.

Тверской суд 15 июля изберет бизнесмену меру пресечения, сказал источник, близкий к одной из сторон дела. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Антипинского НПЗ, который Мазуров строил на кредиты Сбербанка. Он подозревается в растрате 600 млн долларов кредитных средств, сообщает источник. Всего Мазуров должен банку 2,9 млрд долларов.

Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 5 июля, но позже это решение отменили. «Новый поток» предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д. П. Мазурова», — сообщили РБК в компании.

В «Новом потоке» добавили, что Мазуров не скрывался от следствия, не собирался выезжать за границу. Незадолго до задержания, 11 июля, он добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам.

Позже в понедельник, 15 июля, агентство ТАСС сообщило со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, что следственные органы просят заключить владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова под стражу.



В начале июня этого года было объявлено, что СП с участием Сбербанка получило контроль над Антипинским НПЗ. В банке уточняли, что российское ООО «СОКАР Энергоресурс», участниками которого являются группа инвесторов и Сбербанк, приобрело 80% акций Антипинского НПЗ. Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ. Перед этим, в мае, Сбербанк сообщил о принятом решении досрочно взыскать задолженность Антипинского НПЗ и обратить взыскание на имеющееся в распоряжении банка обеспечение. «Группа «Сбербанк», в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ», получила право собственности на акции Vikay», — говорилось в релизе.



Отметим, что основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров. По данным ЦБ на 25 апреля этого года, у Мазурова 19,56% в уставном капитале Интерпромбанка (21,19% голосующих акций).

