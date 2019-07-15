Промсвязьбанк планирует через суд вернуть активы более чем на 500 млрд рублей по 700 искам, в том числе к бывшим владельцам. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ПСБ Петр Фрадков.

В ответ на соответствующий вопрос Фрадков заявил, что банк рассчитывает вернуть «максимальную сумму». «Судебные иски поданы как в России, так и за рубежом. Все-таки определенными действиями отдельных уполномоченных лиц банку был нанесен существенный ущерб, который потом вылился в необходимость проведения санации и докапитализации за счет средств государства. Так что сейчас ведутся стандартные судебные процедуры», — отметил он.

«Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы. Мы постепенно устанавливаем контроль над теми активами, которые в связи с действиями отдельных лиц были либо выведены, либо над которыми банк потерял контроль в силу разных причин, — рассказал глава ПСБ. — Это работа не на один год, но она идет, мы движемся в верном направлении. Судом накладываются обеспечительные меры, арестовывается имущество. Уже есть и отдельные решения на миллиарды рублей по возмещению потерь банка. Мы работаем в тесном взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов».

Фрадков уточнил, что общая сумма вышеуказанных не менее чем 700 судебных исков превышает 500 млрд рублей. «Что касается нашей судебной тяжбы именно с бывшими акционерами, контролирующими банк лицами, принимавшими решения, подписывавшими определенные сделки по выводу активов, — таких требований у нас на 282 миллиарда рублей», — напомнил он.

В числе прочего Фрадков ответил на вопросы, касающиеся относительно новой для ПСБ функции опорного банка оборонного комплекса.

«Кредитный портфель банка по клиентам ОПК достиг 170 миллиардов (рублей), кроме того, еще на 100 миллиардов одобрены лимиты кредитования. Причем часть проектов финансируем по ставке, существенно ниже рыночной, — рассказал, в частности, он. — Также у нас есть специальный продукт, который уже начинает показывать свою эффективность, — это так называемое финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса под госконтракты по ставке 6,5%. Таких кредитов у нас уже выдано 35 миллиардов рублей. Запрос огромный — больше чем на 100 миллиардов».

Кроме того, в число запрошенных банком у государства инструментов входит субсидирование процентной ставки для проектов по поддержке диверсификации. «Мы ведем разговор с Минпромторгом по этой теме. Иными словами, мы предлагаем госсубсидирование тех кредитов ПСБ, которые будут направлены именно на диверсификацию», — уточнил Фрадков. «Я думаю, что портфель наших проектов в области диверсификации в трех-четырехлетней перспективе составит где-то 300—400 миллиардов рублей», — добавил он.

Как следует из представленной главой ПСБ информации, банку в рамках его трансформации в ключевую кредитную организацию по обслуживанию ОПК и сопровождению гособоронзаказа уже передано чуть больше 100 млрд рублей кредитов. При этом капитал пока не передан. «Нормативная база позволяет в течение полугода после передачи кредита разработать и реализовать механизм передачи инструментов капитала, — уточнил Фрадков. — Сумма уже определена, это порядка 10 миллиардов рублей. Думаю, до конца года мы его получим в виде капитала».

Вместе с тем он напомнил, что ПСБ — «все-таки больше банк про промышленность в широком смысле слова, а не только про оборонку, хоть и является опорным для нее. У банка также есть проекты в девелопменте, сельском хозяйстве и других отраслях, заметил Фрадков.

Также он ответил на вопросы, связанные с передачей Связь-Банка на баланс ПСБ, — в частности, уточнил, что она ожидается в этом году. «Соответствующие работы, во всяком случае, проводятся. Плюс мы достигли хороших договоренностей с «ВЭБ.РФ» в том смысле, что на баланс мы не получим проблемные активы», — подчеркнул он.

«Это неплохой банк, он достаточно хорошо представлен в регионах. Большая часть сети Связь-Банка находится в тех районах, где ПСБ не представлен. Передача банка не просто усилит нашу сеть, а достаточно оперативно создаст новую. Например, ПСБ не очень хорошо представлен на Северном Кавказе, а Связь-Банк, напротив, неплохо работает в этом регионе. Для нас это важно с точки зрения работы с предприятиями», — рассказал глава ПСБ.

По его словам, «большая часть сети сохранится, где-то произойдет оптимизация, причем необязательно, что это будут отделения Связь-Банка».



«С одной стороны, есть общая тенденция на сокращение сети филиалов и переход на цифровизацию, — рассуждает Фрадков. — Мы активно поддерживаем данный тренд, у нас большое количество цифровых продуктов. По некоторым предложениям, например для МСП, мы занимаем лидирующие позиции. С другой стороны, у нас есть специализация — работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе с военнослужащими. Там, конечно, цифровые продукты не всегда применимы в силу различной специфики. Поэтому требуется наличие отдельных офисов в отдаленных районах, в отдельных городах физическое присутствие ПСБ необходимо. Если говорить о масштабах, то мы ориентируемся на расширение сети примерно на 10—15% до 2023 года».