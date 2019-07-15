Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме по моногородам, передает ТАСС.

«Ожидания у нас остаются ниже 4%. Мы видим, что инфляция очень серьезно замедлилась, поэтому Центробанк принимает решения в том числе по смягчению денежно-кредитной политики. И ЦБ уже говорил о том, что и дальше будет действовать в этом направлении, — сказал Орешкин. — Мы надеемся, что второе полугодие, четвертый квартал будет сильнее, чем та динамика, которая есть сейчас».



По данным ЦБ, инфляция в России по итогам июня в годовом выражении замедлилась до 4,7%.