Основная доля частного капитала (40%) в России сосредоточена в руках сверхбогатых (с состоянием более 100 млн долларов), сообщает РБК . Это следует из исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth, посвященного глобальной индустрии управления частным капиталом.

Объем частного капитала в России по итогам прошлого года достиг 1,3 трлн долларов, и если в Северной Америке и Японии наблюдается падение роста накоплений, то в России ситуация обратная.

Авторы прогнозируют, что к 2023 году объем частного капитала в России достигнет 1,9 трлн долларов, среднегодовые темпы роста при этом снизятся с 13% до 8%.

Эксперты также указывают, что россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в валюте и на депозитах. Так поступают 62% владельцев частного капитала (против 28% в среднем по миру). Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции.

Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы). Предполагается, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится и окажется чуть ниже уровня 2013 года.