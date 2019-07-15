Следователи подозревают бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, задержанного в минувшие выходные, в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пресс-секретарь столичного Тверского суда Светлана Скачкова рассказала РБК .

Претензии к бизнесмену, по ее словам, возникли у МВД. «Он [Мазуров] подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — указала представитель суда. По этой статье предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд уже получил от следствия ходатайство о заключении Мазурова под стражу, сообщила Скачкова. Ожидается, что рассмотрение дела Мазурова в суде начнется после 12:00 мск.

О задержании бывшего совладельца Антипинского НПЗ накануне рассказал представитель компании «Новый поток» (Мазуров является ее совладельцем).

Само производство, по информации источника, было возбуждено по заявлению представителей этого завода. В середине мая его владельцем стал Сбербанк. К этому времени «Новый поток» Мазурова, который, помимо Антипинского НПЗ, управлял еще двумя предприятиями — Афипским и Марийским заводами, — был должен Сбербанку 2,9 млрд долларов.