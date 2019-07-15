Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов региона Алексея Кузнецова. Он обвиняется по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате, следует из сообщения Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, в период с 2005 по 2008 год Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Московской области и иными сообщниками. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Похищенные средства были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Они были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей. Кроме того, Кузнецов вместе с сообщниками совершил растрату бюджетных средств.

Работа по изобличению организованной преступной группы велась правоохранительными и следственными органами на протяжении десяти лет.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Ранее суды уже приговорили шестерых членов преступной группы к различным срокам лишения свободы; четыре лица находятся в международном розыске.