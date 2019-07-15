Малые и средние предприятия при поддержке государства с начала 2019 года разместили на Московской бирже ценные бумаги на 5 млрд рублей при общем годовом плане в 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи Геннадий Марголит.

«Что касается МСП, там (объем размещения) порядка 5 миллиардов (рублей) — это довольно приличная цифра», — сказал он. Всего в 2019 году на фондовый рынок вышли шесть малых и средних российских компаний, уточнил он.

Марголит отметил, что до конца года разместить бумаги на Московской бирже могут еще несколько МСП. «В общем, компании потянулись», — указывает он.

Марголит связывает такой интерес бизнеса с запуском программы господдержки: малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить субсидию на листинг акций и облигаций в размере до 1,5 млн рублей и компенсировать до 70% по купонным выплатам держателям бумаг.

Марголит обращает внимание, что размещаться на бирже все больше стремятся предприятия производственного сектора, а не только компании традиционно высокорентабельных отраслей, таких как строительство или лизинг.



Согласно национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в 2019 году правительство поставило целью помочь малому бизнесу привлечь с биржи 1 млрд рублей, а на период до 2024 года — 47,6 млрд рублей.