Британский финансовый регулятор оштрафовал в первом полугодии 2019 года финансовые учреждения почти на 320 млн фунтов стерлингов (402,2 млн долларов), что более чем в пять раз превышает его взыскания в 2018 году. Об этом сообщает в понедельник газета The Guardian, чьи данные приводит ТАСС.

Крупнейший штраф — 102 млн фунтов (128 млн долларов) — выписан, по информации издания, в апреле банку Standard Chartered за ошибки в борьбе с отмыванием денег, которые обернулись нарушением санкций против Ирана.

Bank of Scotland (Банк Шотландии), в частности, оштрафован Управлением по контролю за финансовыми операциями (FCA) на 45,5 млн фунтов (56,5 млн долларов) за неразглашение информации о мошенничестве в размере 245 млн фунтов (около 308 млн долларов) в отделении города Рединг.

За представление недостоверной информации по операциям в размере более 220 млн фунтов (276,5 млн долларов), совершенным в течение десятилетнего периода, FCA оштрафовало лондонское представительство Goldman Sachs на 34,3 млн фунтов (43,1 млн долларов). За схожие нарушения штрафу в 27,6 млн фунтов (34,6 млн долларов) подвергся банк UBS. FCA отказалось от комментариев на этот счет.



Исполнительный директор Управления по контролю за финансовыми операциями Эндрю Бейли, по данным британских СМИ, является одним из ведущих кандидатов на пост главы Банка Англии, который становится вакантным в феврале 2020 года. Согласно сообщению британского Минфина, нынешний управляющий Марк Карни, занявший эту должность 1 июля 2013 года, покинет ее 31 января 2020 года. Решение о назначении нового главы Банка Англии будет принято осенью.