Банк «Ростфинанс» увеличил доходность вклада «Всегда в Росте» на 0,5 процентного пункта.

Минимальная сумма вложения — 5 тыс. рублей, срок — пять лет. Проценты начисляются по периодам, равным одному году, по ставкам от 4,1% до 7,2% годовых в зависимости от срока и периода размещения денежных средств. Средняя годовая доходность составляет 4,66—6,66% годовых.



Возможно пополнение счета и частичное снятие средств. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет. При досрочном расторжении договора по истечении 368 дней процентная ставка сохраняется.