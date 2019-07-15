Минюст России разработал законопроект, который позволит судебным приставам по обращению государственных инспекторов труда оперативно и в упрощенном порядке списывать долги по зарплате со счетов работодателей. Об этом ТАСС сообщил директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков.

По его словам, госинспектор труда сможет вынести решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты, а также других выплат, направив документы судебным приставам.

«В качестве особенностей его исполнения устанавливается оперативный и упрощенный порядок взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей», — сказал Чумаков. Судебный пристав одновременно с возбуждением такого исполнительного производства будет запрашивать в банках и других кредитных организациях сведения о счетах должника, о номерах счетов, количестве и движении средств в рублях и иностранной валюте.

«При наличии в банках и иных кредитных организациях счетов должника судебный пристав-исполнитель направляет постановление, содержащее требования о взыскании денежных средств, не позднее дня, следующего за днем его вынесения», — сообщил представитель Минюста. По его словам, законопроект «предполагает взыскание в бесспорном порядке полностью или частично задолженности по заработной плате и, как следствие, внесудебную защиту трудовых прав работников».