Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, по которому паи в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) могут стать залогом при оформлении ипотеки. Такие поправки к федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» и отдельным законодательным актам Российской Федерации опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняет ТАСС.

«К залогу прав на паенакопление в обеспечение исполнения обязательств заемщика применяются правила об ипотеке недвижимого имущества. <...> Если право на паенакопление передано в залог, то с момента государственной регистрации членом ЖСК права собственности на жилое помещение в случае выплаты паевого взноса полностью такое жилое помещение считается находящимся в залоге у залогодержателя по договору залога права на паенакопление по правилам об ипотеке недвижимого имущества», — говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, Минстрой предлагает внести изменения в Жилищный кодекс, чтобы обязать ЖСК открывать банковский счет в уполномоченном банке и таким образом привлекать паевые взносы членов кооператива. Согласно внесенным поправкам, уполномоченный банк должен будет осуществлять операции по списанию средств с расчетного счета кооператива.

Также в законопроекте отмечается, что гражданин может стать членом ЖСК после того, как кооператив внесет сведения о нем в ЕГРЮЛ. Только после этого гражданин может заплатить вступительный членский взнос и внести первый платеж по паевому взносу.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Казани отметил, что расширение механизма жилищно-строительных кооперативов является одним из вариантов поддержки жилищного строительства.