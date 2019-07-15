Новая госпрограмма по развитию моногородов может начать функционировать с 1 января 2020 года, объем финансирования должен составить 10—11 млрд рублей в год. Об этом журналистам сообщила глава Фонда развития моногородов, заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева на форуме по развитию моногородов, передает ТАСС.

«Это проект программы, она еще не утверждена. Мы предполагаем, что она будет утверждена осенью и финансирование начнется с 1 января 2020 года», — указала глава фонда, подчеркнув, что поддержка моногородов не будет прерываться.

«Мы планируем более чем в два раза увеличить финансирование. То есть порядок цифр ежегодно — 10—11 миллиардов рублей. Если [раньше] 3—4 миллиарда рублей колебание примерно ежегодно шло, то сейчас это 10—11 миллиардов рублей», — добавила она.

Новая программа будет действовать до 2024 года и состоять из подпрограмм, пояснила Макиева. «Сама госпрограмма будет состоять из трех подпрограмм. Первая подпрограмма — это нормативное регулирование: пересмотр исков, пересмотр критериев, расширение возможностей по территориям опережающего развития. Второе — новые финансовые меры поддержки. Третье — моногорода хотят видеть себя во всех нацпроектах. Третий блок пока аналитический, но я думаю, что, как только мы соберем эту информацию, мы будем видеть роль и место каждого моногорода в реализации национальных проектов», — рассказала она.



Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, также принявший участие в форуме, отметил, что ситуация с моногородами стала лучше, чем была десять лет назад. «Очень много сделано, но проблем еще достаточно. Моногорода у нас в стране разные, поэтому надо искать новые подходы, новые инструменты, такие, чтобы давать командам моногородов реализовывать новые проекты, развивать свои города и двигать ситуацию вперед», — подчеркнул министр.