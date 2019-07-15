Индекс потребительской уверенности (ИПУ) повысился на 1 процентный пункт (до минус 15%) во II квартале 2019 года. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ».

«Улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев констатировали 11% респондентов, а его ухудшение — 32% (кварталом ранее — 10% и 34%). Ухудшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев ожидают 19% респондентов (кварталом ранее — 23%). Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 12% участников опроса, негативно — 42% (кварталом ранее — 11% и 45%). Положительных изменений в экономике России через год ожидают 15% опрошенных, отрицательных — 29% (кварталом ранее — 16% и 33%)», — свидетельствуют результаты опроса.

Как следует из материала, улучшились, хотя и в разной степени, все компоненты ИПУ. Частные индексы фактического изменения экономической ситуации в стране и личного материального положения респондентов увеличились на 1 п. п. каждый, а аналогичные индексы, измеряющие ожидаемые изменения в течение следующих 12 месяцев, прибавили по 2 п. п. Частный индекс благоприятности условий для крупных покупок увеличился относительно предыдущего квартала на 3 п. п. Индекс благоприятности условий для сбережений (согласно принятой методологии в состав ИПУ не включается) также улучшился, но лишь на 1 п. п.

При этом менее пессимистичные настроения выявлены во всех возрастных категориях респондентов. Так, ИПУ в старшей возрастной группе (от 50 лет и старше) повысился на 3 п. п. (до минус 19%), а в группах молодежи (до 30 лет) и лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) — на 1 п. п. (до минус 11 и минус 16%) соответственно. Таким образом при сохранении традиционного распределения потребительских настроений населения по возрасту (чем старше участники опроса, тем чаще они дают негативные оценки) разрыв в величине ИПУ между группами среднего и старшего возраста сократился до минимума.

Участники опроса редко определенно позитивно оценивали свое личное материальное положение, сложившиеся условия для совершения крупных покупок и формирования сбережений: доля «очень благоприятных» оценок этих показателей не превышала 0,3—0,4%. Умеренно позитивного мнения придерживался лишь один из десяти респондентов, превалировали нейтральные и умеренно негативные настроения. «Очень плохое» личное финансовое положение также отмечалось лишь изредка (2% ответов). О «совсем неблагоприятных» условиях для крупных покупок и сбережений в I квартале 2019-го сообщили 17% и 22% потребителей.

Оценки инфляции, ожидаемой в течение следующих 12 месяцев, были весьма пессимистичными: более 90% респондентов предполагали рост цен, причем каждый второй опасался значительного подорожания потребительских товаров. Примерно такое же распределение мнений наблюдалось и в предыдущем квартале, однако в годовом интервале оценки заметно ухудшилось: в начале 2018 года на стабильность цен надеялись 14% респондентов против 8,5% в анализируемом квартале.

В рейтинге европейских стран, составленном на основе значений ИПУ, Россия традиционно занимает третье место с конца, превосходя Грецию и Болгарию.