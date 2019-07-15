Образец новой банкноты номиналом 50 фунтов стерлингов, на реверсе которой будет изображен портрет английского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912—1954), был представлен в понедельник Банком Англии.



Помимо изображения ученого, на этой денежной купюре будет отпечатано и высказывание Тьюринга из его интервью газете The Times от 11 июня 1949 года: «Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет».

«Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чьи труды оказали колоссальное воздействие на то, как мы живем сегодня. Вклад Алана Тьюринга (в развитие страны) как отца вычислительной техники и искусственного интеллекта, а также героя войны был далеко идущим и новаторским. Тьюринг — гигант, на плечах которого сейчас стоит так много людей», — такими словами охарактеризовал ученого глава Банка Англии Марк Карни, представляя банкноту в Музее науки и промышленности Манчестера.

В прошлом году британские власти приняли решение посвятить новую 50-фунтовую банкноту одному из выдающихся представителей мира науки. Более 227 тыс. человек выдвинули кандидатуры почти 1 тыс. (989) ученых, среди которых были физик Джеймс Клерк Максвелл, физики-теоретики Стивен Хокинг и Поль Адриен Морис Дирак, биофизик и рентгенолог Розалинд Франклин, палеонтолог Мэри Эннинг и многие другие. Победу в итоге одержал Тьюринг, которого минувшей зимой аудитория телерадиовещательной корпорации ВВС признала не только величайшим британским ученым ХХ века, но и величайшей личностью минувшего столетия.

Алан Тьюринг является автором научной статьи «Вычислительные машины и разум», в которой он предложил правило определения искусственного интеллекта, получившее название тест Тьюринга. Оно гласит, что искусственным интеллектом может называться такая компьютерная программа, в ходе общения с которой у человека возникает стойкое впечатление, что он разговаривает с другим человеком, а не с машиной.