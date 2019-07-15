Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Автоторгбанка на уровне «ruВВ+» со «стабильным» прогнозом.



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной позицией по капиталу, слабой оценкой рыночных позиций, устойчивой ликвидной позицией, невысоким качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Как уточняет агентство, Автоторгбанк является расчетным банком группы компаний Major Auto, а также ее контрагентов. Банк специализируется на корпоративном и потребительском кредитовании (в том числе на автокредитах), а также на расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц.

«Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ. Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса, обусловленная размещением свободной ликвидности в краткосрочные и низкодоходные активы при сокращении кредитного портфеля. Также агентство отмечает умеренно высокую концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком», — говорится в релизе.

Для деятельности банка характерно поддержание высоких показателей достаточности собственных средств в сочетании с высокой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. Вместе с тем аналитики агентства указывают на невысокое качество активов. В то же время агентство положительно оценивает уровень резервирования проблемных активов. Обеспеченность ссудного портфеля оценивается агентством как высокая.

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности. Однако аналитики отмечают значительную долю средств группы компаний Major Auto в структуре фондирования, что, по мнению агентства, свидетельствует о повышенной зависимости банка от финансового состояния группы. В то же время отмечается волатильность привлеченных средств юрлиц в отдельные месяцы, которая обусловлена спецификой деятельности корпоративных клиентов банка. У банка имеется доступ к источникам дополнительной ликвидности, который представлен необремененным портфелем высоконадежных ценных бумаг.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Агентство отмечает, что в конце 2018 года произошел ряд перестановок в менеджменте банка. На текущий момент качество корпоративного управления не может быть оценено высоко в силу непродолжительного срока работы нового управленческого персонала в банке. По мнению аналитиков агентства, заложенные в стратегии KPI адекватны и реализуемы в долгосрочной перспективе при сохранении текущей конъюнктуры рынка, однако не приведут к существенному усилению конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.