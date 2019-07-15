Росбанк представил клиентам новую кредитную карту «120подНОЛЬ». Преимуществом данной карты является длительный льготный период до 120 дней на любые покупки по карте. Карта поддерживает технологию бесконтактных платежей.

Кредитный лимит определяется для каждого клиента индивидуально и может составлять до 1 млн рублей. Карту с лимитом до 100 тыс. рублей можно оформить по паспорту, на сумму свыше 100 тыс. рублей потребуется подтверждение дохода и трудовой занятости. Процентная ставка составит от 21,4% годовых.

Банк предоставляет возможность бесплатного обслуживания карты в первый месяц и далее при совершении операций от 15 тыс. рублей. При невыполнении данного условия плата составит 99 рублей.

Держатели карты могут снимать собственные средства без комиссии в банкоматах банка и банкоматах банков-партнеров: Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «Уралсиб», Газпромбанк, «Ак Барс». В банкоматах и ПВН сторонних банков комиссия за снятие собственных средств составит 1% плюс 100 рублей.

При снятии наличных из суммы кредитного лимита придется заплатить 4,9% плюс 290 рублей за операцию.

«Клиентам предлагается бесплатно оформить онлайн заявку на сайте банка, что существенно экономит время, потраченное на личный визит в банк. Данный продукт будет интересен тем, кто привык совершать покупки за счет кредитных средств, так как в течение четырех месяцев позволяет не платить проценты за пользование денежными средствами. Карта не предусматривает cash back и бонусную систему», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.