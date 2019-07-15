«Ростелеком» оптимизировал работу портала Единой биометрической системы (ЕБС), добавив новые функции как для граждан, так и для представителей банков. В новой версии портала появились каталог доступных услуг для физических лиц и реестр продуктов для бизнеса, сообщает пресс-служба оператора.

«Теперь граждане могут оформить ряд финансовых услуг без посещения банка. На портале можно ознакомиться с доступными услугами и перейти на сайт банка для их получения. В будущем пользователи смогут получать предложенные услуги в режиме онлайн на самом портале», — говорится в релизе.

Произошли обновления и в разделе «Для бизнеса». Представители банков могут ознакомиться с экосистемой продуктов «Ростелекома» для работы с ЕБС, выбрать необходимые параметры продуктов и отправить запрос коммерческого предложения прямо на портале. Использование данной экосистемы позволит в минимальные сроки запустить сервисы регистрации биометрии и удаленной идентификации клиентов банков.

Также был структурирован контент портала. Теперь пользователи ЕБС будут видеть только ту информацию, которая актуальна для их задач. Более того, страницы для граждан теперь адаптируются в соответствии со статусом биометрии, который отражается на главном экране. Это позволяет пользователю быстро получить инструкцию по дальнейшим действиям.

ЕБС в России начала работать с 30 июня 2018 года. Она является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня удаленную идентификацию можно пройти в 156 банках, расположенных в 450 городах России.