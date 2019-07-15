Предложение о продлении заморозки накопительной пенсии на 2022 год содержится в материалах к основным характеристикам бюджета Пенсионного фонда России, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России, сообщили RNS в пресс-службе Минтруда.

«В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении моратория на 2022 год. Вместе с тем окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», — сказали в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что мораторий на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР был введен с 2014 по 2021 год. Однако соответствующие страховые взносы, которые работодатели отчисляли за своих работников, были перенаправлены на финансирование страховых пенсий в полном объеме. Как подчеркнули в Минтруде, решения о заморозке предусмотрены законодательными актами, разработанными Министерством финансов.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что, согласно материалам Минтруда, заморозка накопительной части пенсий продлится еще на год — до 2022-го включительно.