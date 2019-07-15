Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Мазурову меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, до 12 сентября», — огласила решение судья Елена Булгакова.

Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Представитель Сбербанка, признанного потерпевшим по делу, принимал участие в заседании и поддержал ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело было возбуждено по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.



Следователь и прокурор настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что при иной мере пресечения он будет иметь возможность продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть страну. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом.

В Сбербанке прокомментировали связанное с Антипинским НПЗ уголовное дело Ранее в понедельник стало известно, что Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилете из заграничной командировки.

Бизнесмен вины не признал и назвал «смешным» уголовное дело. В суде также стало известно, что уроженец Байконура Мазуров вместе с неработающей супругой воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одному из которых не исполнилось и года.

Группа «Новый поток» была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов — в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту. Завод мощностью 9 млн тонн находится в процедуре банкротства, на прошлой неделе Сбербанк сообщил, что нефтеперерабатывающее предприятие начнет полноценную работу до конца июля.

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров. По данным ЦБ на 25 апреля этого года, у Мазурова 19,56% в уставном капитале Интерпромбанка (21,19% голосующих акций).