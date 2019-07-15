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• Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится еще на год — до 2022-го включительно. Об этом со ссылкой на материалы Минтруда сообщают СМИ. В пресс-службе министерства уточнили, что окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты действующим пенсионерам. В декабре 2018-го президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года.

• Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю РФ эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт, рассказал замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Предполагается, что после распространения сервиса на всю страну торговые точки будут получать небольшую комиссию за эту операцию, а также смогут реже инкассировать наличность. При этом снять деньги на кассе можно будет только при совершении какой-либо покупки, иначе магазинам невыгодно предоставлять данную услугу. Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили: торговые сети опасаются, что внедрение сервиса может привести к росту очередей и нагрузки на кассиров, а также потребует дополнительной инкассации.

• Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. По данным СМИ, бизнесмен, строивший Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка, подозревается в растрате 600 млн долларов кредитных средств, а всего должен банку 2,9 млрд долларов. Позже уточнялось, что Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. МВД вменяет ему хищение на сумму 29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров.

• Оптимизм российского бизнеса достиг минимума за три года. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit. Это худший результат с февраля 2016 года. Доля производителей товаров, верящих в рост экономики, оказалась и вовсе минимальной за всю историю наблюдений — те же 15%. Тем временем индекс потребительской уверенности повысился во II квартале на 1 процентный пункт (до минус 15%), свидетельствуют данные Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «ВШЭ». Улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев констатировали 11% респондентов, а его ухудшение — 32% (кварталом ранее — 10% и 34%).