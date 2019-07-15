Криптовалюта libra, создаваемая Facebook и еще десятками компаний по всему миру, задумана, чтобы любой пользователь Messenger, WhatsApp или приложения Calibra мог мгновенно перевести свои средства другому пользователю через электронный кошелек за минимальную стоимость. Это следует из текста показаний главы Calibra Facebook Дэвида Маркуса, опубликованных на сайте сената США в понедельник.



Само выступление Маркуса состоится во вторник в профильном комитете сената.

«Кошелек Calibra позволит пользователям отправить libra почти любому пользователю со смартфоном, способным принимать текстовое сообщение, при стоимости услуги от низкой до нулевой… Libra — цифровая валюта, основанная на безопасном и стабильном общедоступном блокчейне, поддержанная реальными активами и управляемая независимой ассоциацией», — говорится в тексте. Работать система будет как через Messenger или WhatsApp, так и через отдельное приложение Calibra.



Маркус добавил, что котировки libra будут рассчитываться, исходя из стоимости трех валют: доллара, фунта стерлингов и японской иены. «Этот подход минимизирует возможную флуктуацию (колебание курса) в одном из регионов, обеспечивая дальнейшую стабильность для людей по всему миру, которые могут положиться на libra в вопросе обеспечения их ежедневных потребностей», — уточняет Маркус.

​Fitch: криптовалюта Facebook Libra может оказаться жизнеспособной Среди преимуществ Libra агентство указывает привязку криптовалюты к резервной корзине фиатных активов.

«В отличие от других криптовалют, созданных для минимизации волатильности и привязанных к конкретному активу, libra не будет иметь фиксированной цены… Вместо этого она будет рассчитываться через систему Libra Reserve через котировки надежных активов, таких как вклады наличных и высоколиквидные краткосрочные гособлигации», — объясняется в показаниях конгрессу.

Маркус также раскрыл список учредителей этой системы. Среди них такие компании, как PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings, eBay и другие. Эти компании вместе с Calibra Facebook будут работать над финализацией проекта, которая продлится до конца 2019 года.

Libra — криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск libra на глобальном уровне пройдет в I квартале 2020 года, в конце 2019-го начнется тестирование. В США на уровне экспертов и властей активно обсуждаются перспективы этой системы. В частности, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассказал в среду в конгрессе, что пару месяцев назад регулятор провел встречу с представителями Facebook по вопросу libra, на встрече поднимался вопрос обеспокоенности ФРС в связи с ее ожидаемым запуском.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.