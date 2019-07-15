Клиентам «Сбербанк Бизнес Онлайн» доступен обновленный сервис быстрого оформления командировок Business Travel. В сервис добавлены опции формирования командировочных документов и бронирования номеров в отелях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Business Travel находится внутри «Сбербанк Бизнес Онлайн». Организация деловых поездок в компаниях — покупка авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей и получение закрывающих документов — происходит в режиме одного окна. Сервис автоматически создает авансовый отчет, приказ о командировке и служебное задание, а все необходимые закрывающие документы будут доступны в электронном виде. Эти возможности предоставляются бесплатно для всех клиентов Business Travel», — говорится в сообщении.



Еще одна новая опция сервиса — бронирование номеров в отелях. К услугам пользователей — более миллиона объектов размещения от апартаментов до отелей по всему миру. За услугу Business Travel взимает фиксированный сбор в 100 рублей независимо от итоговой стоимости номера.

Следующий этап развития Business Travel — реализация услуги трансфера.



Скорость поиска авиабилетов составляет всего 12—15 секунд, уточняют в банке.