Средние цены на жилье на первичном рынке Москвы во II квартале 2019 года выросли в среднем на 5,2% по сравнению с I кварталом. Об этом рассказал ТАСС управляющий партнер «S.A. Ricci жилая недвижимость» Сергей Егоров.



«Повышение средних цен на квартиры по всем классам (от эконом до элитных) объясняется общей тенденцией повышения стадии строительной готовности наиболее масштабных проектов, вымыванием значительной части объема предложения в ранее реализуемых жилых комплексах, повышением цен в жилых комплексах в связи с изменениями в законодательстве с 1 июля 2019 года», — сказал он.

По данным агентства, средняя цена на квартиры по итогам II квартала 2019 года составила 251,7 тыс. рублей за квадратный метр (плюс 5,2% к I кварталу 2019 года). Средний бюджет покупки — 17,3 млн рублей. В экономклассе новостройки подорожали на 6%, в комфорт-классе — на 2,7%, в бизнес-классе — на 3,4%. Цены на жилье премиум-класса выросли на 3,6%, в элитном сегменте — на 5,3%.

В свою очередь в компании Kalinka Group, проанализировавшей динамику на элитном рынке, указывают, что новые правила финансирования жилищного строительства сказались на поведении покупателей. В частности, спрос сместился с готового жилья в сторону новостроек.

«Противостояние первичного и вторичного рынков недвижимости смещено в сторону первички. Можно говорить о том, что цены на вторичное жилье просели. Одной из причин смещения покупательского интереса в сторону новостроек эксперты Kalinka Group называют напряжение на рынке перед переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, которое произошло 1 июля 2019 года. Все первое полугодие мотивацией для покупателей была возможность успеть совершить покупку до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, так как, по прогнозам, после этого цены на первичное жилье должны были увеличиться», — говорится в исследовании компании.