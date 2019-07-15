Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает целесообразным проработать вопрос перевода малых предприятий с онлайн-касс на мобильное приложение, аналогичное существующей программе для самозанятых.



«Желание уменьшить издержки предпринимателей, конечно же, есть. Если мы посмотрим на налоговый режим, который есть у самозанятых, там все идет через смартфон и приложение, — сказал Орешкин на деловой встрече в Торгово-промышленной палате. — Там много есть подводных камней, связанных с онлайн-кассами. Может быть, на этом позитивном опыте (использование онлайн-приложения для самозанятых) попытаться его дальше распространить, в том числе в соседние области — на малые компании, которые не являются самозанятыми».

Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас использование онлайн-касс для небольших предприятий сопряжено с высокими затратами и потерей значительной части выручки.

С 1 июля 2019 года все компании в России, кроме индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников и производящих товары собственного производства, обязаны перейти на онлайн-кассы, которые автоматически передают информацию о каждом пробитом чеке. Для самозанятых (налог на профессиональный доход введен в тестовом режиме в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане) ФНС разработала специальное мобильное приложение «Мой налог», через которое можно формировать чеки и платить налоги.