Облачный метод шифрования биометрических данных граждан (слепков лица и голоса) при их передаче из банков в единую биометрическую систему (ЕБС) будет готов к использованию до конца 2019 года, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором ЕБС. Проект решения сейчас находится на согласовании в ФСБ.

Особенность технологии заключается в том, что ключ шифрования хранится в облаке. Биометрия передается в него из кредитной организации, а оттуда — в ЕБС. Оба канала будут надежно защищены с использованием отечественных криптографических средств, объяснили в «Ростелекоме».

Сейчас при передаче данных банки пользуются компенсирующими мерами, например внутренними системами безопасности, но они не соответствуют всем нормативным требованиям регулятора, а когда облачное решение подготовят, финансовым организациям будет необходимо либо перейти на эти технологии, либо получить сертификаты для использования собственных, пояснили в пресс-службе «Ростелекома».

В банках из топ-30 сообщили, что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.

СМИ: ЕБС исключит возможность получить кредит по поддельным документам Сейчас, в соответствии с законодательством, ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов.



По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, для небольших банков слишком дорого разрабатывать собственную технологию и закупать оборудование, тогда как облачные решения более доступны. Он предположил, что до конца этого года ФСБ согласует стандарты новых методов шифрования, но это не гарантирует, что небольшие банки смогут подключить все отделения к сбору биометрии в установленный срок. Поэтому сейчас идет работа над законопроектом, который предполагает сдвинуть сбор биометрических данных до 1 января 2021 года для банков с базовой лицензией, сообщил Аксаков.

По мнению экспертов, для финансовых организаций облачное решение станет экономически выгодным, поскольку они смогут арендовать место на сервере и им не придется покупать свое «железо» и обслуживать его. Оборудование банка системой для сбора биометрии стоит не менее 10 млн рублей, основная часть этой суммы — решение по безопасности и шифрованию данных. Отправлять биометрические данные с помощью сертифицированного облака для маленьких банков более надежно, поскольку сами они не могут обеспечить достаточную безопасность этого процесса.