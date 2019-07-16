Защита основателя компании «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова будет обжаловать его заключение под стражу, сообщил после заседания суда представитель компании Андрей Алтухов, сообщает РБК .

Защита категорически не согласна с решением суда: следствие не представило ни одного обоснованного ходатайства, а все требования защиты отклонялись, пояснил Алтухов.

В понедельник Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Под стражу его отправили до 12 сентября.

Бизнесмен вины не признал и назвал «смешным» уголовное дело.

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров. По данным ЦБ на 25 апреля этого года, у Мазурова 19,56% в уставном капитале Интерпромбанка (21,19% голосующих акций).