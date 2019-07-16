Около 76% опрошенных россиян считают переобучение людей старшего возраста эффективным, а более 81% сообщили о готовности пройти переобучение по достижении предпенсионного возраста. Таковы результата опроса Роструда на портале ведомства «Работа в России».

По мнению 68,5% участников опроса, переобучение — это возможность освоить новую профессию, 31% полагает, что переобучение — вынужденная мера, а более 18% опрошенных сообщили, что не стали бы переучиваться по достижении предпенсионного возраста.

Согласно результатам опроса, возможность дальнейшего трудоустройства — главный фактор при выборе направления для переобучения для 54,7% респондентов, а 27,9% отметили, что это призвание или интерес к определенному виду деятельности, 17% сообщили, что на выбор направления влияет уровень престижа и дохода выбираемой специальности.

При этом самыми популярными направлениями для переобучения являются финансы (12%), рабочие специальности (11,7%), сфера продаж и услуг (9%).