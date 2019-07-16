Россияне съели в июне этого года на 7% меньше мороженого, чем в июне 2018-го. Об этом рассказали в Сбербанке, который вместе с сервисом для выбора товаров «Яндекс.Маркет» и оператором фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал спрос на мороженое в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных).

Так, «Платформа ОФД» на основе ежедневной обработки более чем 35 млн кассовых чеков более чем с 800 тыс. кассовых аппаратов подсчитала, что «в июне количество покупок мороженого по всей РФ оказалось на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а в Москве — на 6%».

Средний чек покупки в июне составил 76 рублей — это на 12% выше прошлогоднего показателя. В Москве средний чек составил 86 рублей (плюс 2%).

Больше всего мороженого купили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Замыкает топ-пятерку регионов, где больше всего любят мороженое, Краснодарский край.

Чаще всего покупали сливочное мороженое, пломбир, а также мороженое с фруктовыми вкусами.

Как поясняют аналитики Сбербанка, снижение количества покупок мороженого в июне связано с высокими показателями прошлого лета. Тогда в стране проходил чемпионат мира по футболу, потребительская активность туристов и болельщиков была высока. Также играет роль фактор погоды: например, в первой половине июня «Платформа ОФД» зафиксировала повышенный спрос на эту продукцию, поскольку погода была жаркой, однако ближе к концу месяца температура была ниже, чем в конце июня 2018-го, и это также привело к сокращению объемов продаж мороженого.



Такую динамику подтверждают и аналитики «Яндекс.Маркета». Они изучили спрос на мороженое и отметили, что он активно начал расти с мая. Так, за месяц (с начала мая по начало июня) интересоваться предложениями по мороженому на «Яндекс.Маркете» стали почти в два раза чаще.

