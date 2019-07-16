Сбербанк продолжит реализовывать совместные проекты с «Яндексом», речи о прекращении сотрудничества не идет, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

«Неправда. Для этого [разрыва отношений] нет никаких оснований. У нас очень добрые, партнерские отношения», — подчеркнул Греф.

Он также выразил надежду, что «сотрудничество будет всегда». «У нас точно нет никаких предпосылок для того, чтобы разрывать наше сотрудничество, — заверил глава Сбербанка. — Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, где-то конкурировать, но разрывать отношения точно не собираемся».

Весной 2018 года Сбербанк и «Яндекс» завершили создание совместного предприятия в сфере электронной коммерции. На момент закрытия сделки оно оценивалось в 60 млрд рублей. Тогда Греф заявлял, что рассчитывает создать на базе «Яндекс.Маркета» «российский Amazon».

С тех пор партнеры запустили маркетплейс под названием «Беру» и онлайн-площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly.