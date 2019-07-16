Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому Банк России сможет согласовывать список находящихся под санкциями компаний, освобождающихся от штрафов за нерепатриацию валютной выручки.

Так, была одобрена поправка, согласно которой резидент признается исполнившим обязанность о возврате в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию РФ или не полученные на таможенной территории РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, если он обеспечил получение на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, денежных средств в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной в соответствии с законом о госзакупках.

Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым.