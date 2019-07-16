Сбербанк, ВТБ и Банк России не будут участвовать в капитале биржевой площадки для листинга компаний, подпавших под санкции. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Сбербанк, ВТБ и Центробанк не будут участвовать в капитале санкционной биржи», — сказал он.

О том, что Минфин определился с площадкой для листинга санкционных компаний, Моисеев говорил в январе, не озвучивая ее названия.

В октябре 2018 года стало известно о решении Московской биржи не проводить новые размещения бумаг компаний, попавших в санкционный список Минфина США. По словам первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, это создает дополнительные сложности для таких эмитентов, которые сталкиваются не только «с робостью инвесторов» из-за санкций, но и с нежеланием торговой площадки брать на себя риски.

Минфин и ЦБ также изучали возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга российских компаний, подпавших под западные санкции.