Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), решение вступит в силу 12 сентября. Об этом сообщается в распространенном во вторник МВФ заявлении Лагард.



«Я встретилась с исполнительным советом и подала прошение об отставке из фонда, которое вступит в силу 12 сентября. Отказ от моих обязанностей, о котором было объявлено ранее, останется в силе до этого момента <...> Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности директора-распорядителя», — сказано в заявлении.

После ухода с поста директора-распорядителя МВФ Лагард может занять пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов (Экофин) 9 июля официально рекомендовал назначить ее на пост главы ЕЦБ на 2019—2024 годы.

«Экофин утвердил официальную рекомендацию назначить Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ. Далее ее кандидатура должна быть утверждена Советом управляющих ЕЦБ и Европейским парламентом. Окончательно назначение должно быть утверждено Европейским советом (саммитом ЕС) в октябре», — говорилось в документе.

На пост главы ЕЦБ Кристин Лагард была выдвинута решением саммита Евросоюза 30 июня — 2 июля в рамках согласования пакета кандидатов на ключевые должности в институтах ЕС, таким образом, решение Совета ЕС стало формальным шагом.