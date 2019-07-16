Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,8475 рубля. С начала торговой сессии было проведено 17,4 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,64—62,89 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 70,46 рубля, уменьшившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 8,4 тыс. сделок на 546,4 млн евро по курсам от 70,3725 до 70,86 рубля за евро.

Доллар к вечеру чуть прибавляет в паре с рублем, но существенным образом ситуация не меняется, отмечает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, в среду пара доллар/рубль будет двигаться в пределах 62,5—63 рублей, а до конца недели — в диапазоне 62—65 рублей.

«Евро снова направился вниз, ближайшая поддержка в паре с рублем находится на уровне 70,35 рубля, после ее пробоя откроется дорога к 70,15 рубля», — комментирует эксперт.