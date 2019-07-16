Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания. Это следует из поправок к закону «О национальной платежной системе», которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

«В случае использования платежных карт в целях обеспечения физическим лицам возможности получения за счет средств бюджетов… РФ в натуральной форме мер социальной поддержки, государственной социальной поддержки и льгот, в том числе льгот при пользовании транспортными услугами, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам — физическим лицам в указанных целях только национальные платежные инструменты», — говорится в документе.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку, одного из авторов проекта Анатолия Аксакова, речь идет о льготах на питание и на проезд для социально незащищенных групп граждан.

«Я думаю, это могут быть льготы на проезд, льготы на продукты — льготы для социально незащищенных слоев населения», — пояснил Аксаков.

ЦБ: все платежные системы будут работать так, как и работали​ В Банке России не видят поводов для беспокойства.

Ранее «Коммерсант» написал, что новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем из России. Издание отмечало, что, по мнению одного из экспертов, предлагаемые новые правила невыполнимы для таких международных платежных систем, как Visa и Mastercard.

В Банке России тогда заявили, что не видят поводов для беспокойства в связи с новыми положениями закона «О национальной платежной системе». Все платежные системы будут работать так, как и работали, сообщили Банки.ру в пресс-службе регулятора.