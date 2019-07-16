«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо открыть следователям доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, это повысит эффективность борьбы с коррупцией. Такая мера необходима «в связи с тем, что широкое распространение получили факты, когда еще в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия по сокрытию принадлежащего им имущества», отметил он.

• Совет директоров Банка России сможет «при необходимости» устанавливать предельную цену, которую банки будут взимать с магазинов за услугу приема карт, кроме того, у ЦБ будет право определять предел комиссии за переводы с карты на карту, взимаемой банками с клиентов. Об этом говорится в поправках в закон «О национальной платежной системе», подготовленных ко второму чтению, которое пройдет 23 июля, сообщают СМИ. Также из поправок к этому закону следует, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания. По словам главы комитета Госдумы по финрынку, одного из авторов проекта Анатолия Аксакова, речь идет о льготах на питание и на проезд для социально незащищенных групп граждан.

• Россияне готовы использовать различные инструменты долгосрочных накоплений для обеспечения дополнительного дохода после выхода на пенсию, если государство гарантирует сохранность вложенных средств и равные условия для финансовых организаций. Такой вывод тематического исследования представил ВЦИОМ. Наиболее активно используемые инструменты — вклады и личные накопления. Между тем результаты опроса Роструда свидетельствуют о том, что более 81% россиян готовы пройти переобучение по достижении предпенсионного возраста. Самые популярные направления для переобучения — финансы (12%), рабочие специальности (11,7%), сфера продаж и услуг (9%).

• Россияне в июне съели на 7% меньше мороженого, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом рассказали в Сбербанке, который вместе с сервисом для выбора товаров «Яндекс.Маркет» и оператором фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал спрос на мороженое в рамках проекта «СберДанные». Так, «Платформа ОФД» на основе ежедневной обработки более чем 35 млн кассовых чеков более чем с 800 тыс. кассовых аппаратов подсчитала, что «в июне количество покупок мороженого по всей РФ оказалось на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а в Москве — на 6%». Средний чек покупки в июне составил 76 рублей — это на 12% выше прошлогоднего показателя. В Москве средний чек составил 86 рублей (плюс 2%). Снижение количества покупок мороженого в июне связано с высокими показателями прошлого лета, когда в стране проходил чемпионат мира по футболу. Также играет роль фактор погоды.