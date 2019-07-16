Рост промышленного производства в июне ускорился до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 0,9% в мае. В целом за II квартал 2019 года темп роста выпуска в промышленности увеличился до 3% в годовом выражении (в I квартале — на 2,1%) и вернулся на уровни, наблюдавшиеся в течение 2018 года. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

«Ускорение роста промышленного производства в июне было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях. Темп роста обрабатывающей промышленности в июне составил 3,4% в годовом выражении после падения на 1% в годовом выражении в мае. Негативное действие календарного фактора на динамику обрабатывающих отраслей сохранилось, однако было менее выраженным, чем месяцем ранее (в июне и мае было соответственно на один и два рабочих дня меньше, чем в аналогичные месяцы 2018 года)», — отмечается в комментарии.

Наиболее существенное улучшение годовой динамики в июне показали виды промышленной продукции, относящиеся к машиностроительной отрасли. Улучшение годовой динамики также наблюдалось по ряду продуктов химической промышленности.

«На динамику добычи нефти по-прежнему оказывает сдерживающее воздействие выполнение Россией условий соглашения ОПЕК+, которое в начале июля было продлено на девять месяцев (до конца марта 2020 года). Снижение годовых темпов роста в июне наблюдалось и в добыче естественного природного газа (по данным Росстата, до 0,5% в годовом выражении после 4,6% в годовом выражении в мае)», — указывает ведомство.

Вместе с тем производство сжиженного природного газа продолжает демонстрировать двузначные годовые темпы роста (58,2% в годовом выражении в июне после 65% в январе — мае). По итогам апреля — июня рост добычи полезных ископаемых замедлился до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 4,7% в I квартале текущего года.