Калужский районный суд Калужской области вынес приговор по уголовному делу в отношении троих организаторов кредитно-потребительского кооператива (КПК), похитивших у вкладчиков более 22 млн рублей. По решению суда они отправятся в колонию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств, совершенное в особо крупном размере, организованной группой)», — отмечается в сообщении ведомства.

В суде установлено, что двое злоумышленников являлись членами правления КПК, а еще одна участница группы работала старшим кредитным специалистом в организации. Действуя от имени кооператива с апреля 2016 года по август 2017-го, сообщники обманули 74 человека.

«Членами организованной преступной группы была разработана схема, направленная на привлечение личных сбережений вкладчиков, под обещание их полного возврата и уплаты процентов за пользование ими. Гражданам предоставлялись заведомо подложные и недостоверные сведения о деятельности организации. Злоумышленники похитили денежные средства потерпевших в общей сумме более 22 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Преступная деятельность данной организованной группы была пресечена правоохранительными органами.

Суд (с учетом мнения государственного обвинителя) приговорил организаторов преступления к наказанию в виде лишения свободы на сроки семь лет и пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Участница группы приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Иски, заявленные потерпевшими, удовлетворены судом в солидарном порядке с осужденных.