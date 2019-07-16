Абаканский городской суд Хакасии вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива (КПК), похитившего у вкладчиков свыше 40 млн рублей. Суд приговорил его к семи годам колонии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«В суде установлено, что в 2014—2015 годах злоумышленник, используя служебное положение руководителя кредитного потребительского кооператива и публичного общества, из корыстных побуждений совершил хищение чужого имущества путем обмана, заключая договоры о приеме личных сбережений пайщиков (членов) кооператива и общества, а также договоры займа. При этом мужчина заведомо не намеревался выполнять принятые на себя обязательства по выплате процентов и возврату денежных средств. В результате противоправных действий подсудимого похищены денежные средства свыше 30 граждан в общей сумме более 40 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.



Также следствием установлены мошеннические действия при хищении квартиры стоимостью 1,6 млн рублей, принадлежавшей одной из потерпевшей, путем заключения нескольких правовых сделок, в результате которых право собственности на квартиру закреплено за добросовестным приобретателем, что повлекло лишение права потерпевшей на жилое помещение.

Глава КПК признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).



Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине наказание по совокупности преступлений в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски ряда потерпевших о взыскании причиненного ущерба, часть гражданских исков передана для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.