Федеральная резервная система, выполняющая функции американского ЦБ, скорее всего, предпримет до конца этого года менее масштабное, чем ожидается, снижение ставок, полагают аналитики Fitch Ratings. Уменьшение ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта) в июле или сентябре выглядит вероятным, но вряд ли станет началом серии снижений — вопреки ожиданиям, которые закладываются в стоимость фьючерсов на ставку по федеральным фондам, говорится в аналитической записке рейтингового агентства.

В Fitch напоминают, что глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении на прошлой неделе в конгрессе сделал неожиданно отчетливый акцент на слишком низкой инфляции, не дотягивающей до двухпроцентного таргета Федрезерва, а также констатировал сохранение рисков для роста американской экономики из-за ослабления роста мировой экономики и неопределенности в торговых отношениях. По мнению аналитиков, заявления Пауэлла позволяют предположить снижение ставки позже в текущем году, при этом, с учетом роста американского ВВП в первом полугодии темпами выше потенциальных, стабильности показателей потребительских расходов и устойчивого прироста числа рабочих мест, возможное грядущее снижение ставки скорее будет упреждающей мерой, нацеленной на уменьшение рисков для экономического роста, чем реакцией на текущие показатели.

По прогнозу Fitch, экономика США, несмотря на замедление роста бизнес-инвестиций в свете усиливающейся неопределенности в сфере торговых отношений и сокращение объемов промышленного производства, должна вырасти на 2,4% в текущем году и на 1,8% в следующем. В агентстве указывают, что у ФРС похожие ожидания по совокупному росту ВВП страны в ближайшие два года.

В Fitch считают, что, вероятнее всего, можно ожидать однократного снижения ставок в 2019 году на 0,25 п. п. с их последующим сохранением без изменений в течение 2020 года.

​ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Если ФРС до конца 2019 года трижды снизит ставки (что заложено в стоимость фьючерсов), то почти полностью компенсирует ужесточение денежно-кредитной политики 2018 года. Напомним, тогда американский ЦБ, согласно данным на его сайте, четыре раза повышал ставки , каждый раз на 0,25 п. п., доведя их до текущих 2,25—2,5%. По мнению Fitch, такая серия снижений маловероятна, если только экономика США не замедлится существенно сильнее, чем ожидают в агентстве и в ФРС.

В Fitch признают, что дальнейшее обострение торговой войны США с Китаем может повлечь более резкое замедление роста американской экономики. Однако неясно, помогут ли в этой ситуации более низкие ставки компенсировать отрицательное влияние торговых разногласий на импорт, бизнес-инвестиции и реальные зарплаты в США, рассуждают эксперты.



Они также не исключают, что менее агрессивное, чем ожидают участники рынка, смягчение денежно-кредитной политики ФРС может вызвать некоторую волатильность на рынке на фоне активизировавшейся в последнее время гонки инвесторов за доходностью.