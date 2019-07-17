По мнению экспертов, рубли — это прямые расходы для банков, а бонусы можно перевести в деньги не в полном объеме

Четыре из 12 крупнейших розничных банков возвращают своим клиентам кешбэк в рублях, а не в бонусах, сообщает РБК . Годом ранее их было шесть, следует из данных Frank RG на июль 2018 года. От рублевого вознаграждения отказались ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. Вместо этого клиентам начисляются баллы.

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Из крупнейших банков кешбэк в виде бонусов также начисляют Райффайзенбанк, Московский Кредитный Банк и Совкомбанк: эти кредитные организации позволяют конвертировать начисленные баллы в рубли, пояснили в их пресс-службах. В Сбербанке и Россельхозбанке также начисляются бонусы, но они не обмениваются на реальные деньги. Исключение составляет самый высокий уровень программы «Спасибо от Сбербанка». Альфа-Банк, Газпромбанк и Тинькофф Банк, как и раньше, предоставляют кешбэк как в рублях, так и в баллах или милях.

По мнению экспертов, рубли — это прямые расходы для банков, а бонусы можно перевести в деньги не в полном объеме. Кроме того, сервис перевода бонусов в рубли выступает для банков дополнительным каналом общения с клиентом, через который можно предложить банковские продукты. Также благодаря кешбэкам клиенты чаще используют карты — таким образом генерируется доход за счет интерчейнджа, часть этой комиссии тратится на кешбэки. При этом программы лояльности будут развиваться в зависимости от структуры клиентской базы.

Прямой выгоды кешбэк банкам не дает, это инвестиции в лояльность клиентов, отмечает вице-президент, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян. «Банки, по сути, делятся частью своего дохода с держателями карт, иногда привлекая к софинансированию торговые организации, которые готовы платить повышенный кешбэк за увеличение своего торгового оборота и новых клиентов», — поясняет банкир.